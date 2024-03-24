Доставлены в больницу. В ДТП на территории Омского района пострадали пятеро детей

В результате столкновения получили травмы и были доставлены в больницу водитель и пассажиры Лады — пятеро несовершеннолетним детей: мальчики 4, 9 и 15 лет и две девочки, 6 и 9 лет. Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.