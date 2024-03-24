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В аварии на омском участке трассы Челябинск-Новосибирск пострадали пятеро детей

Доставлены в больницу. В ДТП на территории Омского района пострадали пятеро детей

24 марта 2024, 03:31
Фото: 1MI

В аварии на омском участке трассы Челябинск-Новосибирск пострадали пятеро детей

Легковушка оказалась на пути грузовика — водитель не убедился в безопасности маневра.

23 марта, около 15:00, в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили об аварии с пострадавшими — медицинская помощь понадобилась всем, находившимся в одном из автомобилей. Инцидент произошел на 827 километре трассы Челябинск-Новосибирск.

По информации сотрудников ведомства, аварийную ситуацию создал 42-летний водитель автомобиля Лада Калина, направлявшийся в Омск: он выполнял разворот с правой обочины не проверив безопасность обстановки вокруг машины, что привело к столкновению с тягачом Sitrak.

Видео с места событий
Видео: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В результате столкновения получили травмы и были доставлены в больницу водитель и пассажиры Лады — пятеро несовершеннолетним детей: мальчики 4, 9 и 15 лет и две девочки, 6 и 9 лет. Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Город55 сообщал о нескольких авариях с участием пассажиров, произошедших утром 22 марта:

Два ДТП за утро. В Советском округе Омска водитель маршрутки сбил 70-летнего пешехода
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#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Пострадавшие#Дети#Новости#Илья Скобин
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