Доставлены в больницу. В ДТП на территории Омского района пострадали пятеро детей

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23 марта, около 15:00, в дежурную часть ОМВД России по Омскому району сообщили об аварии с пострадавшими — медицинская помощь понадобилась всем, находившимся в одном из автомобилей. Инцидент произошел на 827 километре трассы Челябинск-Новосибирск.
По информации сотрудников ведомства, аварийную ситуацию создал 42-летний водитель автомобиля Лада Калина, направлявшийся в Омск: он выполнял разворот с правой обочины не проверив безопасность обстановки вокруг машины, что привело к столкновению с тягачом Sitrak.
В результате столкновения получили травмы и были доставлены в больницу водитель и пассажиры Лады — пятеро несовершеннолетним детей: мальчики 4, 9 и 15 лет и две девочки, 6 и 9 лет. Сотрудники ведомства проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Город55 сообщал о нескольких авариях с участием пассажиров, произошедших утром 22 марта: