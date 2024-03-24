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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

По данным Следственного комитета РФ, количество погибших увеличилось

Новые жертвы. Следственный комитет России сообщил о новых погибших в теракте 22 марта

24 марта 2024, 14:18
Фото: 1MI

По данным Следственного комитета РФ, количество погибших увеличилось

На настоящий момент известно о 137 погибших.

Следователи продолжают работу на месте трагедии — стало известно о новых погибших — их количество достигло 137 человек, среди них — 3 ребенка. Удалось опознать 62 тела.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, следственные группы продолжают изымать с места преступления новые вещдоки: несколько комплектов аммуниции, патроны и оружие террористов уже проходит все необходимые экспертизы.

Посетителям, спасшимся из «Крокус сити холла» начали выдавать личные вещи и документы. Напомним, ранее место теракта посетил Александр Бастрыкин, глава следственного комитета:

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в «Крокус сити холле»
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#Общество#Дети#Новости#Александр Бастрыкин#Экспертиза#Погибшие#Теракт#Илья Скобин#Теракт в «Крокус сити холл»
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