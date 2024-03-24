Новые жертвы. Следственный комитет России сообщил о новых погибших в теракте 22 марта

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Следователи продолжают работу на месте трагедии — стало известно о новых погибших — их количество достигло 137 человек, среди них — 3 ребенка. Удалось опознать 62 тела.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, следственные группы продолжают изымать с места преступления новые вещдоки: несколько комплектов аммуниции, патроны и оружие террористов уже проходит все необходимые экспертизы.
Посетителям, спасшимся из «Крокус сити холла» начали выдавать личные вещи и документы. Напомним, ранее место теракта посетил Александр Бастрыкин, глава следственного комитета: