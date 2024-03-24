Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в «Крокус сити холле»

В совещании с контингентом следователей на месте теракта, Александр Иванович особенно отметил необходимость установить всех причастных к совершению чудовищнейшего теракта, а особенно — его организаторов. Кроме того, глава СК напомнил подчиненным о важности работы с очевидцами и пострадавшими. В приоритете следователей — выяснить все подробности трагедии.