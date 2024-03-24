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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Фото с оперативного совещания

Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в «Крокус сити холле»

24 марта 2024, 12:05
Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
Фото с оперативного совещания

Глава Следственного комитета РФ провел совещание на месте теракта

Глава ведомства ознакомился с докладами расследования и действиями следственной группы на месте.

В совещании с контингентом следователей на месте теракта, Александр Иванович особенно отметил необходимость установить всех причастных к совершению чудовищнейшего теракта, а особенно — его организаторов. Кроме того, глава СК напомнил подчиненным о важности работы с очевидцами и пострадавшими. В приоритете следователей — выяснить все подробности трагедии.

В ходе совещания Александр Бастрыкин поднял вопрос о состоянии противопожарной безопасности на объекте и поручил следствию проверить, были ли открыты в момент трагедии запасные выходы из здания.

Следственные действия на месте трагедии продолжаются. Напомним, ранее Город55 сообщал об увеличении числа пострадавших в теракте:

Цифры увеличиваются. В МЧС России сообщили о новых пострадавших в теракте 22 марта
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#Общество#Преступление#Пострадавшие#Новости#Александр Бастрыкин#Следствие#Теракт#Противопожарная безопасность#Илья Скобин#Организаторы#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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