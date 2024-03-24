Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В совещании с контингентом следователей на месте теракта, Александр Иванович особенно отметил необходимость установить всех причастных к совершению чудовищнейшего теракта, а особенно — его организаторов. Кроме того, глава СК напомнил подчиненным о важности работы с очевидцами и пострадавшими. В приоритете следователей — выяснить все подробности трагедии.
В ходе совещания Александр Бастрыкин поднял вопрос о состоянии противопожарной безопасности на объекте и поручил следствию проверить, были ли открыты в момент трагедии запасные выходы из здания.
Следственные действия на месте трагедии продолжаются. Напомним, ранее Город55 сообщал об увеличении числа пострадавших в теракте: