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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

иллюстрация

Два ДТП за утро. В Советском округе Омска водитель маршрутки сбил 70-летнего пешехода

22 марта 2024, 07:12
Фото: Город55
иллюстрация

Маршрутка с пассажирами сбила 70-летнего пенсионера прямо на пешеходном переходе

ДТП произошло около 9 часов утра в районе пересечения проспекта Мира с улицей Нефтезаводской.

В пресс-службе Госавтоинспекции Омской области сообщили, что сегодня, 22 марта, около 9 часов утра в Советском округе сбили 70-летнего пешехода.

Выяснилось, что 53-летний водитель микроавтобуса «ГАЗель», следовавший по маршруту №421 «ДП-9 — п. Николаевка», в районе пересечения проспекта Мира с улицей Нефтезаводской сбил пенсионера, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Во время ДТП в автобусе находилось 10 пассажиров, никто из которых не обратился за медицинской помощью. Однако пожилой пешеход получил травмы и нуждался в помощи врачей. Точные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.

Ранее в районе пересечения улиц Вавилова и 25-й Северной иномарка врезалась в автобус, в котором находилось 40 пассажиров. Это был маршрут №79 «от улицы Бархатовой до улицы Володарского». В результате аварии медицинская помощь потребовалась 38-летней женщине.

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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Автобус#Уголовное дело#Пешеход#Новости#Госавтоинспекция#Медицинская помощь
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