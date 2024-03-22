Два ДТП за утро. В Советском округе Омска водитель маршрутки сбил 70-летнего пешехода

Во время ДТП в автобусе находилось 10 пассажиров, никто из которых не обратился за медицинской помощью. Однако пожилой пешеход получил травмы и нуждался в помощи врачей. Точные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования.