Спортсмены из Омска покинули здание подмосковного «Крокуса» до теракта

Городу55 стало известно, что омичи, принимавшие участие в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, покинули здание еще до начала теракта. Напомним, что в пятницу, 22 марта, в международном выставочном центре «Крокус Экспо» проходил очередной соревновательный день.