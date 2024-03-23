Спортсмены из Омска покинули здание подмосковного «Крокуса» до теракта

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Городу55 стало известно, что омичи, принимавшие участие в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, покинули здание еще до начала теракта. Напомним, что в пятницу, 22 марта, в международном выставочном центре «Крокус Экспо» проходил очередной соревновательный день.
«22 марта выступали четыре омские пары: одна детская (до 12 лет), одна юниорская (14 и 15 лет) и две молодежных (16-18 лет). Выступление детей закончилось до 12:00, остальные пары выступали днем и покинули комплекс до начала теракта, вечером их в здании на было», — прокомментировали Городу55 в пресс-службе минспорта.
Как ранее рассказывал Город55, стрельба в здании «Крокус сити холл» началась около восьми часов вечера. По последним официальным данным, число погибших составляет 115 человек. Однако разбор завалов спасателями продлится еще несколько дней, поэтому эта цифра может вырасти.