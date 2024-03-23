Не пострадали. Омичи были среди участников чемпионата и первенства РФ в «Крокусе»

В здании международного выставочного центра «Крокус Экспо» вчера, 22 марта, проходил очередной соревновательный день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. Среди его участников были в том числе и спортсмены из Омска. Накануне в пресс-службе омского минспорта как раз сообщили, что серебряными призерами в латиноамериканской программе стали омичи.