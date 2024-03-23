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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:40

Омичи были на чемпионате и первенстве России в «Крокусе», где случился терракт

Не пострадали. Омичи были среди участников чемпионата и первенства РФ в «Крокусе»

23 марта 2024, 10:04
Фото: Пресс-служба минспорта Омской области

Омичи были на чемпионате и первенстве России в «Крокусе», где случился терракт

По данным Всероссийской федерации танцевального спорта, все спортсмены благополучно покинули здание выставочного центра.

В здании международного выставочного центра «Крокус Экспо» вчера, 22 марта, проходил очередной соревновательный день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту. Среди его участников были в том числе и спортсмены из Омска. Накануне в пресс-службе омского минспорта как раз сообщили, что серебряными призерами в латиноамериканской программе стали омичи.

Все спортсмены, которые в момент теракта были в здании «Крокуса», смогли благополучно покинуть место происшествия. Никто из участников соревнования, как рассказали во Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла, не пострадал.

«Считаю, что продолжать соревнования в данной ситуации невозможно. Нужно время, чтобы прийти в себя. Новые даты соревнований будут объявлены дополнительно», — говорится в сообщении федерации.

В комментариях участники соревнований отметили, что дети выбегали на улицу в костюмах для выступления. Их вещи и документы остались в здании, из-за чего спортсменов не пускают на самолеты. Руководство федерации пообещало дополнительно сообщить, когда допуск в «Крокус» будет предоставлен.

Напомним, что группа террористов вчера вечером зашла в здание «Крокус сити холла» и начала расстреливать посетителей. Число погибших составляет 115 человек, новые тела обнаружили при разборе завалов здания.

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#Общество#Происшествия#Омск#Соревнования#Россия#Пострадавшие#Спортсмены#Погибшие#Минспорта#Теракт#Юлия Истомина#Омская#Теракт в «Крокус сити холл»
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