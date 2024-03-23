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Разбор завалов в здании «Крокус сити холл»

Уже 115 жертв. При разборе завалов в «Крокус сити холле» нашли новые тела погибших

23 марта 2024, 10:23
Фото: МЧС России
Разбор завалов в здании «Крокус сити холл»

При разборе завалов в здании «Крокус сити холл» нашли тела еще 20 погибших

Работы ведутся круглосуточно и займут как минимум еще несколько дней.

В Следственном комитете России сообщили, что количество погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус сити холл» увеличилось до 115 человек. Тела еще 20 человек спасатели нашли при разборе завалов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, работы на месте трагедии ведутся круглосуточно. В настоящий момент здесь работают 719 специалистов и 213 единиц техники. Разбор завалов в Подмосковье продлится еще минимум несколько суток. Сильнее всего пострадал именно концертный зал, который полностью выгорел.

«Основные силы по разбору именно здесь. Альпинисты проводят разведку — то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения», — отметил Воробьев.

Ранее Город55 писал, что пострадавшим и погибшим в «Крокус сити холле» окажут финансовую поддержку. Сумма выплат составит от 500 тысяч до 3 млн рублей.

От 500 тысяч до 3 млн. Пострадавшим в трагедии в Подмосковье выплатят компенсации
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#Происшествия#Следственный комитет#Россия#Пострадавшие#Стрельба#Новости#Спасатели#Погибшие#Завалы#Теракт#Юлия Истомина#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»
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