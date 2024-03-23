Уже 115 жертв. При разборе завалов в «Крокус сити холле» нашли новые тела погибших

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, работы на месте трагедии ведутся круглосуточно. В настоящий момент здесь работают 719 специалистов и 213 единиц техники. Разбор завалов в Подмосковье продлится еще минимум несколько суток. Сильнее всего пострадал именно концертный зал, который полностью выгорел.