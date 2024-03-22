Виталий Ольшанский сменил руководителя в одном из своих «Барсов»

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В обществе с ограниченной ответственностью «Барс-НВ», прописанном в Омске на Волгоградской улице, сменился руководитель. Александр Пелах оставил пост управляющего-индивидуального предпринимателя, его место занял Сергей Скопцов.
Учредителем «Барс-НВ», как и ряда других компаний со словом «барс» в названии, является известный омский предприниматель Виталий Ольшанский. Все эти фирмы занимаются розничной торговлей легковыми автомобилями. Скопцов, кроме «Барс-НВ», руководит еще ООО «Барс-Трейд» и «Барс 55».
Александр Пелах на данный момент остается руководителем ООО «Барс-Восток».