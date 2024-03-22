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Виталий Ольшанский назначил нового руководителя в одной из своих фирм

Виталий Ольшанский сменил руководителя в одном из своих «Барсов»

22 марта 2024, 06:04
Фото: 1MI

Виталий Ольшанский назначил нового руководителя в одной из своих фирм

ООО «Барс-НВ» теперь управляет Сергей Скопцов.

В обществе с ограниченной ответственностью «Барс-НВ», прописанном в Омске на Волгоградской улице, сменился руководитель. Александр Пелах оставил пост управляющего-индивидуального предпринимателя, его место занял Сергей Скопцов.

Учредителем «Барс-НВ», как и ряда других компаний со словом «барс» в названии, является известный омский предприниматель Виталий Ольшанский. Все эти фирмы занимаются розничной торговлей легковыми автомобилями. Скопцов, кроме «Барс-НВ», руководит еще ООО «Барс-Трейд» и «Барс 55».

Александр Пелах на данный момент остается руководителем ООО «Барс-Восток».

Виталий Ольшанский назначил нового руководителя в своем «Барсе-Восток»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства
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