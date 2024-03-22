Виталий Ольшанский сменил руководителя в одном из своих «Барсов»

Учредителем «Барс-НВ», как и ряда других компаний со словом «барс» в названии, является известный омский предприниматель Виталий Ольшанский. Все эти фирмы занимаются розничной торговлей легковыми автомобилями. Скопцов, кроме «Барс-НВ», руководит еще ООО «Барс-Трейд» и «Барс 55».