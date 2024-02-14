Виталий Ольшанский назначил нового руководителя в своем «Барсе-Восток»

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В обществе с ограниченной ответственностью «Барс-Восток», прописанном в Омске на улице 10 Лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер»), вчера, 13 февраля, сменилось руководство: вместо Александра Пелаха во главе фирмы встал в качестве управляющего-индивидуального предпринимателя Денис Суханов.
Единственным учредителем «Барса-Восток» является известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. Компания специализируется на легковой продаже автомобилей в специализированных магазинах и является официальным лидером Hyundai. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 45 млн рублей.
Денис Суханов до вчерашнего дня не был официально связан с какими-либо бизнес-активами. Александр Пелах остается руководителем еще одной компании Виталия Ольшанского — ООО «Барс-НВ».