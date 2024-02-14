Виталий Ольшанский назначил нового руководителя в своем «Барсе-Восток»

В обществе с ограниченной ответственностью «Барс-Восток», прописанном в Омске на улице 10 Лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер»), вчера, 13 февраля, сменилось руководство: вместо Александра Пелаха во главе фирмы встал в качестве управляющего-индивидуального предпринимателя Денис Суханов.