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Виталий Ольшанский назначил нового руководителя в своем «Барсе-Восток»

Виталий Ольшанский назначил нового руководителя в своем «Барсе-Восток»

14 февраля 2024, 09:42
Фото: 1MI

Виталий Ольшанский назначил нового руководителя в своем «Барсе-Восток»

Александра Пелаха сменил Денис Суханов.

В обществе с ограниченной ответственностью «Барс-Восток», прописанном в Омске на улице 10 Лет Октября (в торговом центре «Кит-Интерьер»), вчера, 13 февраля, сменилось руководство: вместо Александра Пелаха во главе фирмы встал в качестве управляющего-индивидуального предпринимателя Денис Суханов.

Единственным учредителем «Барса-Восток» является известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. Компания специализируется на легковой продаже автомобилей в специализированных магазинах и является официальным лидером Hyundai. Ее чистая прибыль за 2022 год составила 45 млн рублей.

Денис Суханов до вчерашнего дня не был официально связан с какими-либо бизнес-активами. Александр Пелах остается руководителем еще одной компании Виталия Ольшанского — ООО «Барс-НВ».

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Виталий Ольшанский
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