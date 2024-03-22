Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Скончался бывший вице-спикер Омского городского Совета Василий Мамонтов

В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов

22 марта 2024, 10:42
Фото: 1MI

Скончался бывший вице-спикер Омского городского Совета Василий Мамонтов

В прошлом Мамонтов был главврачом ГКБ №1.

Сегодня, 22 марта, стало известно о скоропостижной кончине профессора кафедры общей хирургии ОмГМУ Василия Мамонтова. Сообщение об этом появилось в официальном паблике Николая Николаева, заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины университета.

Василий Мамонтов был уроженцем Омска, работал врачом-хирургом в разных больницах, с 1999 года занимал пост главврача в городской клинической больнице №1. С 2002 года он заседал в городском Совете, причем в 2012 году стал первым вице-спикером. В 2017 году Мамонтов досрочно отказался от мандата. Произошло это на фоне скандала: у депутата нашли незадекларированную квартиру в немецком Дюссельдорфе.

11 мая Василию Васильевичу исполнилось бы 69 лет. Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким покойного.

Квартира в Германии экс-депутата Горсовета арестована по решению облсуда
Узнать подробнее
#Общество#Новости#ОмГМУ#Горсовет#Некролог#Николай Эйхвальд#Василий Мамонтов
Подпишитесь
Два проекта. Как на самом деле хотят благоустроить пространство у омского «Химика»
Сегодня, 05:17
Не виновен. В Омске оправдали начальника цеха ТГК-11 за пожар в Новоалександровке
Сегодня, 05:47
От 65 до 140 тысяч. Омичам рассказали, сколько платят руководителям детских лагерей
Сегодня, 03:07
Дело - труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области
Вчера, 06:35
Вскроются реки. Синоптики рассказали, когда полностью растает снег в Омской области
Сегодня, 10:24
"