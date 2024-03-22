В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов

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Сегодня, 22 марта, стало известно о скоропостижной кончине профессора кафедры общей хирургии ОмГМУ Василия Мамонтова. Сообщение об этом появилось в официальном паблике Николая Николаева, заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины университета.
Василий Мамонтов был уроженцем Омска, работал врачом-хирургом в разных больницах, с 1999 года занимал пост главврача в городской клинической больнице №1. С 2002 года он заседал в городском Совете, причем в 2012 году стал первым вице-спикером. В 2017 году Мамонтов досрочно отказался от мандата. Произошло это на фоне скандала: у депутата нашли незадекларированную квартиру в немецком Дюссельдорфе.
11 мая Василию Васильевичу исполнилось бы 69 лет. Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким покойного.