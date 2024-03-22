В Омске скончался бывший вице-спикер городского Совета Василий Мамонтов

Василий Мамонтов был уроженцем Омска, работал врачом-хирургом в разных больницах, с 1999 года занимал пост главврача в городской клинической больнице №1. С 2002 года он заседал в городском Совете, причем в 2012 году стал первым вице-спикером. В 2017 году Мамонтов досрочно отказался от мандата. Произошло это на фоне скандала: у депутата нашли незадекларированную квартиру в немецком Дюссельдорфе.