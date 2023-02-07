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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:15

Омичка покорила телезрителей на федеральном музыкальном шоу талантов

7 февраля 2023, 11:11
Фото: скриншот записи эфира Песни от всей души
«Народница» из Омска выступила в программе «Песни от всей души».

Недавно в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале Россия-1 появилась гостья из Омска, некогда выступавшая с распавшимся ансамблем народной музыки «Омские девчата».

Красавица Раиса Давыдова посоветовала девушкам не стричься, рассказала о трудном детстве в Иркутской области, о работе в колхозе с 10 лет. О том, как нашла свое призвание в омском ансамбле. Руководитель ансамбля давала участникам деньги на проезд, лишь бы те приезжали на репетиции.

С ансамблем героиня передачи побывала во Франции и Испании: «Омские девчата» заняли Гран-при на Пиренейском фестивале. Теперь Раиса Давыдова покорила федеральную телепередачу в память о музыкальной карьере и ушедшей из жизни руководительнице родного ансамбля.

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#Дарья Зыкова#Музыка#Ансамбль#История#Народный ансамбль#Общество#Культура#Новости#Омск
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