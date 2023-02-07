Омичка покорила телезрителей на федеральном музыкальном шоу талантов

Красавица Раиса Давыдова посоветовала девушкам не стричься, рассказала о трудном детстве в Иркутской области, о работе в колхозе с 10 лет. О том, как нашла свое призвание в омском ансамбле. Руководитель ансамбля давала участникам деньги на проезд, лишь бы те приезжали на репетиции.