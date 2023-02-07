Омичка покорила телезрителей на федеральном музыкальном шоу талантов

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Недавно в программе Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале Россия-1 появилась гостья из Омска, некогда выступавшая с распавшимся ансамблем народной музыки «Омские девчата».
Красавица Раиса Давыдова посоветовала девушкам не стричься, рассказала о трудном детстве в Иркутской области, о работе в колхозе с 10 лет. О том, как нашла свое призвание в омском ансамбле. Руководитель ансамбля давала участникам деньги на проезд, лишь бы те приезжали на репетиции.
С ансамблем героиня передачи побывала во Франции и Испании: «Омские девчата» заняли Гран-при на Пиренейском фестивале. Теперь Раиса Давыдова покорила федеральную телепередачу в память о музыкальной карьере и ушедшей из жизни руководительнице родного ансамбля.