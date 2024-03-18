Стали известны окончательные результаты выборов президента России

На втором месте по количеству голосов оказался Николай Харитонов — представитель партии КПРФ, за него проголосовали 4,31% избирателей. Далее — Владислав Даванков, кандидат от партии «Новые люди», он набрал 3,85% голосов. Замыкает четверку Леонид Слуцкий — председатель партии ЛДПР, ему отдали свой голос 3,20% избирателей.