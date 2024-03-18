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Published Сегодня, 12:41

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Updated Сегодня, 12:42

Стали известны окончательные результаты президентских выборов

Стали известны окончательные результаты выборов президента России

18 марта 2024, 12:41
Фото: 1MI

Стали известны окончательные результаты президентских выборов

После обработки 100% бюллетеней Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Окончательные итоги выборов опубликовали «РИА Новости». После обработки 100% бюллетеней избирателей, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка по России составила 77,44%.

На втором месте по количеству голосов оказался Николай Харитонов — представитель партии КПРФ, за него проголосовали 4,31% избирателей. Далее — Владислав Даванков, кандидат от партии «Новые люди», он набрал 3,85% голосов. Замыкает четверку Леонид Слуцкий — председатель партии ЛДПР, ему отдали свой голос 3,20% избирателей.

Напомним, что в выборах президента приняли участие более 1 млн 25 тысяч жителей Омской области. Лидирующее место в регионе также занял действующий глава государства Владимир Путин.

В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России
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#Омск#Омская область#Россия#Выборы президента#Выборы президента РФ#Новости#Анастасия Баянова#Выборы президента России#Президентские выборы
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