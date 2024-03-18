Стали известны окончательные результаты выборов президента России

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Окончательные итоги выборов опубликовали «РИА Новости». После обработки 100% бюллетеней избирателей, Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка по России составила 77,44%.
На втором месте по количеству голосов оказался Николай Харитонов — представитель партии КПРФ, за него проголосовали 4,31% избирателей. Далее — Владислав Даванков, кандидат от партии «Новые люди», он набрал 3,85% голосов. Замыкает четверку Леонид Слуцкий — председатель партии ЛДПР, ему отдали свой голос 3,20% избирателей.
Напомним, что в выборах президента приняли участие более 1 млн 25 тысяч жителей Омской области. Лидирующее место в регионе также занял действующий глава государства Владимир Путин.