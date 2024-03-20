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Победителям социальной акции «Выбирай Россию» вручили автомобили

Победителям социальной акции «Выбирай Россию» вручили автомобили

20 марта 2024, 14:40
Фото: Правительство Омской области
Сегодня, 20 марта, все победители собрались в одном из автосалонов.

Сегодня победителям социальной акции «Выбирай Россию» вручили ключи от автомобилей. Самой молодой обладательнице новой машины оказалось всего 19 лет. Вероника Леонтьева недавно пошла учиться в автошколу, но покупать автомобиль не планировала, судьба сама приготовила ей подарок.

«Меня мама уговорила взять купон. Я не думала, что такое бывает. Я никогда нигде не выигрывала, это первый раз и сразу машину!» — поделилась эмоциями победительница социальной акции.

Еще один победитель — машинист Максим Иванов — смог убедить жену учиться на права после выигрыша.

«Сразу в ГАИ наверное поедем. Теперь точно понимаем, что это все правда. Мы очень счастливы, переполняют эмоции просто. Счастье прям непередаваемое, как будто сегодня день рождения», — отметили победители социальной акции «Выбирай Россию» Максим и Оксана Ивановы.

Отмечается, что организаторы акции подготовили для счастливчиков абсолютно новые автомобили комфорт-класса, 2024 года выпуска. В него входят штатное мультимедиа, подогрев сидения и подлокотники.

Еще одна победительница Татьяна Мировая приехала за машиной в Омск из Полтавского района и призналась, что до конца не верила своей удаче. Осознала только тогда, когда ее лично поздравил глава района.

Жительница Советского округа Светлана Михайлова стала еще одним обладателем нового авто, она пришла в автосалон в окружении родных и близких. Водительское удостоверение у нее есть, но машины, до недавнего времени, не было, теперь в планах у женщины поездка к родственникам в Краснодарский край.

«Конечно, довольна, кто может быть недоволен выигрышем. Это первый такой крупный выигрыш в моей жизни», — рассказала Светлана Михайлова.

Напомним, что социальная акция «Выбирай Россию» проходила в Омске с 15 по 17 марта, победителем мог стать любой житель региона, заполнивший специальный купон. Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». Период проведения акции с 22.01.2024 по 19.04.2024 регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло с 15 по 17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.

Фото: Правительство Омской области
Победители известны. В Омске разыграли три квартиры, три автомобиля и три миллиона
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#Омск#Омская область#Победа#Акция#Новости#Акции#Анастасия Баянова#Социальная акция#Победители#Выбирай Россию
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