Победителям социальной акции «Выбирай Россию» вручили автомобили

Жительница Советского округа Светлана Михайлова стала еще одним обладателем нового авто, она пришла в автосалон в окружении родных и близких. Водительское удостоверение у нее есть, но машины, до недавнего времени, не было, теперь в планах у женщины поездка к родственникам в Краснодарский край.