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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Победители известны. В Омске разыграли три квартиры, три автомобиля и три миллиона

Победители известны. В Омске разыграли три квартиры, три автомобиля и три миллиона

17 марта 2024, 16:04
Сегодня, в 21:00, в прямом эфире 12 канала прошёл завершающий розыгрыш в рамках социальной акции «Выбирай Россию».

Он определил не только победителей 100 000 рублей, но и счастливых обладателей 3 квартир, 3 автомобилей и 3 миллионов рублей.

Результаты розыгрыша с номерами купонов смотрите в карточках.

Если ваш купон оказался среди победителей, организаторы свяжутся с вами для предоставления подробной информации о выигрыше и последующих шагах.

Если вы пропустили прямую трансляцию, не расстраивайтесь!

Проверьте номер своего купона на сайте акции «Выбирай Россию» (https://vibirayrussia.ru/) и узнайте результат.

Поздравляем всех победителей.

Дополнительная информация: Акция проводится в рамках проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. урегулирован ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло 15–17 марта 2024 г. Организатор — Омский фонд РСП». Подробности на сайте организаторов и на сайте 12 канала.

По всем вопросам звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.

#Общество#Омск#Новости
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