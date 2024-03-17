Победители известны. В Омске разыграли три квартиры, три автомобиля и три миллиона

Дополнительная информация: Акция проводится в рамках проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. урегулирован ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло 15–17 марта 2024 г. Организатор — Омский фонд РСП». Подробности на сайте организаторов и на сайте 12 канала.