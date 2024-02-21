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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В Омске назначили нового директора департамента спорта

Сменил Здановича. Евгений Баньковский возглавил омский департамент спорта

21 февраля 2024, 04:59
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске назначили нового директора департамента спорта

Баньковский является экс-директором регионального центра подготовки футболистов.

Сегодняшнее утро в Омске началось с нового назначения. Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что теперь Евгений Баньковский занял должность директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Новый глава уже приступил к своим обязанностям.

«Евгений Александрович — омич, имеет профильное образование и управленческий опыт. Уверен, что он без труда впишется в команду администрации и, заручившись поддержкой коллег, справится со всеми возложенными на него обязанностями и задачами», — написал Сергей Шелест.

Напомним, что экс-директор департамента спорта перешел на новую должность. Теперь Дмитрий Зданович является замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Ранее мэр Омска представил своего нового заместителя. Однако никакой интриги уже не было, Город55 заранее предположил, что место займет бывший глава омского УФСИН Константин Книс. И вот уже пару дней Книс выполняет работу в качестве заместителя по блоку общественной безопасности и контроля.

Никакой интриги. Сергей Шелест назначил своего нового заместителя
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