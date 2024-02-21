Сменил Здановича. Евгений Баньковский возглавил омский департамент спорта

Ранее мэр Омска представил своего нового заместителя. Однако никакой интриги уже не было, Город55 заранее предположил, что место займет бывший глава омского УФСИН Константин Книс. И вот уже пару дней Книс выполняет работу в качестве заместителя по блоку общественной безопасности и контроля.