В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России

Лидирующее место в списке занял действующий глава государства Владимир Путин. За него отдали свои голоса почти 850 тысяч омских избирателей, что составляет 82,77% от общего числа проголосовавших. На втором месте оказался Николай Харитонов, набравший 5,71% голосов. На третьем месте Владислав Даванков с 5,67% голосов. Леонид Слуцкий, представляющий ЛДПР, занял последнее место в списке с 3,32% голосов.