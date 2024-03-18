В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
Согласно данным омского избиркома, в выборах президента России приняли участие более 1 млн 25 тысяч омичей. Это составляет 70,85% от общего числа зарегистрированных в Омской области избирателей.
Лидирующее место в списке занял действующий глава государства Владимир Путин. За него отдали свои голоса почти 850 тысяч омских избирателей, что составляет 82,77% от общего числа проголосовавших. На втором месте оказался Николай Харитонов, набравший 5,71% голосов. На третьем месте Владислав Даванков с 5,67% голосов. Леонид Слуцкий, представляющий ЛДПР, занял последнее место в списке с 3,32% голосов.
«Это рекордные показатели для Омской области. Впервые за всю историю выборов главы государства победитель набирает более 80% голосов избирателей», — отметил Иван Ходаков, председатель Избирательной комиссии Омской области.
Кроме того, были поставлены рекорды по явке на выборах. В Крутинском районе на избирательные участки пришли 94,73% избирателей. В еще трех районах явка превысила 90%: в Горьковском, Любинском и Нововаршавском районах.