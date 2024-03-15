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Published Сегодня, 13:53

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Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков открыл телеграм-канал

«Продолжаю узнавать новое». Гендиректор «Авангарда» Чистяков открыл телеграм-канал

15 марта 2024, 13:53
Фото: тг-канал Германа Чистякова

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков открыл телеграм-канал

Подписчикам канала Герман Чистяков планирует рассказывать об устройстве клуба и делиться наблюдениями.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков открыл телеграм-канал, где планирует делиться с подписчиками деталями жизни клуба, а также рассказывать о своем опыте работы. За несколько часов на страницу подписалась почти тысяча человек.

«Этот телеграм-канал создан для того, чтобы делиться с вами эпизодами этого погружения. Я буду рассказывать об устройстве клуба, делиться наблюдениями, рассказывать истории из предыдущего опыта управления в спорте», — написал Герман Чистяков.

Гендиректор отметил, что не планирует часто выкладывать посты и комментировать «горящие» инфоповоды, так как хочет вести канал в свое удовольствие. Раз в месяц он планирует проводить интерактив для подписчиков — отвечать на интересные вопросы об устройстве клуба или о собственной карьере.

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#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Авангард хоккей#Омский авангард#Анастасия Баянова
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