«Продолжаю узнавать новое». Гендиректор «Авангарда» Чистяков открыл телеграм-канал

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков открыл телеграм-канал, где планирует делиться с подписчиками деталями жизни клуба, а также рассказывать о своем опыте работы. За несколько часов на страницу подписалась почти тысяча человек.
«Этот телеграм-канал создан для того, чтобы делиться с вами эпизодами этого погружения. Я буду рассказывать об устройстве клуба, делиться наблюдениями, рассказывать истории из предыдущего опыта управления в спорте», — написал Герман Чистяков.
Гендиректор отметил, что не планирует часто выкладывать посты и комментировать «горящие» инфоповоды, так как хочет вести канал в свое удовольствие. Раз в месяц он планирует проводить интерактив для подписчиков — отвечать на интересные вопросы об устройстве клуба или о собственной карьере.