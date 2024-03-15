«Продолжаю узнавать новое». Гендиректор «Авангарда» Чистяков открыл телеграм-канал

Гендиректор отметил, что не планирует часто выкладывать посты и комментировать «горящие» инфоповоды, так как хочет вести канал в свое удовольствие. Раз в месяц он планирует проводить интерактив для подписчиков — отвечать на интересные вопросы об устройстве клуба или о собственной карьере.