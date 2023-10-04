В Омске ликвидировали мясоперерабатывающий концерн «Компур»

Напомним: МПК «Компур» был зарегистрирован в 2002 году и долго был одним из крупнейших в Омске производителей мяса и мясной продукции. В 2017 году у него начались серьезные финансовые проблемы, последний финансовый год он закончил с мизерной выручкой (меньше 10 млн рублей) и с убытком в 200 тысяч. Теперь в истории «Компура» поставлена точка.