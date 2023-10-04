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В Омске ликвидировали мясоперерабатывающий концерн «Компур»

В Омске ликвидировали мясоперерабатывающий концерн «Компур»

4 октября 2023, 07:05
Фото: 1MI
Инициатором этого стал единственный акционер компании.

Прописанное в Омске закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий концерн „Компур“» прекратило свое существование. Процесс ликвидации был запущен по инициативе единственного акционера еще в начале апреля, когда был назначен ликвидатор Дмитрий Ожигов (до этого генеральный директор компании). 16 августа было подано официальное заявление, а 22 сентября «Компур» исключили из ЕГРЮЛ. С этого момента его официальный статус — «ликвидирован».

Напомним: МПК «Компур» был зарегистрирован в 2002 году и долго был одним из крупнейших в Омске производителей мяса и мясной продукции. В 2017 году у него начались серьезные финансовые проблемы, последний финансовый год он закончил с мизерной выручкой (меньше 10 млн рублей) и с убытком в 200 тысяч. Теперь в истории «Компура» поставлена точка.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Ликвидация фирм#Компур
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