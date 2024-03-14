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Омск оказался на 6 месте рейтинга по доле нераспроданных квартир в новостройках

14 марта 2024, 12:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омск занял 6 место в рейтинге по доле нераспроданных квартир в новостройках

Согласно данным исследователей, доля нераспроданной недвижимости в новых домах составила 56%.

Рейтинг городов по доле нераспроданных квартир в новостройках составили аналитики «РБК-Недвижимость». Омск занял в списке 6 место, здесь процент проектных остатков более чем в половину превышает процент проданной недвижимости и составляет 56%.

Первое место в рейтинге заняла Самара, где доля нераспроданных квартир в новостройках составила 64%, на втором месте оказалась Москва (54%), далее последовали Казань и Краснодар, где проектные остатки равны 62% и 67% соответственно.

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#Недвижимость#Омск#Омская область#Новостройка#Новости#Новостройки#Недвижимое имущество#Анастасия Баянова#Рынок недвижимости
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