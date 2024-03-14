Омск оказался на 6 месте рейтинга по доле нераспроданных квартир в новостройках

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Рейтинг городов по доле нераспроданных квартир в новостройках составили аналитики «РБК-Недвижимость». Омск занял в списке 6 место, здесь процент проектных остатков более чем в половину превышает процент проданной недвижимости и составляет 56%.
Первое место в рейтинге заняла Самара, где доля нераспроданных квартир в новостройках составила 64%, на втором месте оказалась Москва (54%), далее последовали Казань и Краснодар, где проектные остатки равны 62% и 67% соответственно.