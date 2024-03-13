Отыскали на юге страны. Омич лишился Toyota Mark II за постоянные нарушения ПДД

Как позже выяснилось, многие преступления омич совершил в южном регионе страны. В связи с этим руководитель направил коллегам в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю поручение об аресте автомобиля. Так, 12 марта омич был задержан на одной из улиц города Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Его машину взяли под арест.