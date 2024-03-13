Отыскали на юге страны. Омич лишился Toyota Mark II за постоянные нарушения ПДД

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В отношении 43-летнего омича приставы завели 59 исполнительных производств. Из них 55 связаны с взысканием штрафов за нарушение ПДД, которые ГИБДД выписывала нарушителю с 2020 по 2023 год. Еще 4 производства — о взыскании долга по налогам и кредиту. Общий долг мужчины составил 191 тысячу рублей.
В течение долгого времени должник избегал судебных приставов и не жил по месту прописки. В ответ на это судебный пристав выяснил, что у неплательщика имеется авто Toyota Mark II Wagon Blit 2002 года выпуска, и наложил запрет на его регистрацию.
Как позже выяснилось, многие преступления омич совершил в южном регионе страны. В связи с этим руководитель направил коллегам в ГУ ФССП России по Краснодарскому краю поручение об аресте автомобиля. Так, 12 марта омич был задержан на одной из улиц города Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Его машину взяли под арест.
Теперь автомобиль будет оценен и принудительно реализован для погашения задолженности, если владелец не погасит долг в ближайшее время. Кроме того, за просрочку штрафов, налоговых сборов и кредита мужчине дополнительно насчитали еще 60 тысяч рублей.
Напомним, что недавно студенту-иностранцу из Омска отказали во въезде в Россию из-за многочисленных нарушений ПДД. Суд принял решение о запрете на въезд до 22 ноября 2025 года. Молодой человек учится в ОмГТУ и считает, что подобное решение нарушает его право на образование.