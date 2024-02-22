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иллюстрация

Запрет на 3 года. Омского студента-иностранца не пускают в Россию за нарушение ПДД

22 февраля 2024, 07:38
Фото: Город55
иллюстрация

Суд оставил запрет на въезд в Россию омскому студенту-иностранцу

Ограничение действует до 22 ноября 2025 года.

Омский суд рассмотрел жалобу на решение о запрете на въезд для гражданина Республики Казахстан. Ограничение он получил из-за 4 административных правонарушений. Его уже оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили на 18 месяцев водительских прав.

Оказалось, что при пересечении границы истцу отказали во въезде в РФ, объяснив это запретом. При этом мужчина проживает в России и учится в ОмГТУ. По его мнению, такое решение нарушает его право на образование.

В итоге суд решил, что неоднократные привлечения студента оправдывают его запрет на въезд. Омский облсуд оставил в силе решение Центрального районного суда и не удовлетворил апелляцию. Ограничение действует до 22 ноября 2025 года.

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#Образование#Омск#Омская область#ПДД#Россия#Граница#Штраф#Новости#Омский областной суд#Административная ответственность#Федеральный закон#Нарушения ПДД
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