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Спасатели эвакуировали жильцов омской многоэтажки после возгорания в подвале

Спасатели эвакуировали жильцов омской девятиэтажки из-за пожара в подвале

12 марта 2024, 11:33
Фото: МЧС Омской области

Спасатели эвакуировали жильцов омской многоэтажки после возгорания в подвале

Самостоятельно вышли на улицу 57 человек, позже пожарные спасли еще 38.

Пожар в подвале случился в доме на улице Рабиновича. Сообщение о возгорании поступило сегодня днем, в 14:46. Едкий дым заполнил подъезд девятиэтажки, на место отправились сотрудники МЧС.

До приезда пожарных, на улицу смогли самостоятельно выйти 57 человек, еще 38 жильцов, из них 14 детей, вывели из задымленного здания спасатели. Огонь захватил 20 квадратных метров, его удалось локализовать в 15:22.

На месте происшествия работали 35 человек личного состава МЧС и две пожарные машины, сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Фото: МЧС Омской области
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#Омск#Омская область#Эвакуация#Пожарные машины#Пожарные#Новости#Эвакуация жильцов#Пожароопасность#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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