Спасатели эвакуировали жильцов омской девятиэтажки из-за пожара в подвале

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Пожар в подвале случился в доме на улице Рабиновича. Сообщение о возгорании поступило сегодня днем, в 14:46. Едкий дым заполнил подъезд девятиэтажки, на место отправились сотрудники МЧС.
До приезда пожарных, на улицу смогли самостоятельно выйти 57 человек, еще 38 жильцов, из них 14 детей, вывели из задымленного здания спасатели. Огонь захватил 20 квадратных метров, его удалось локализовать в 15:22.
На месте происшествия работали 35 человек личного состава МЧС и две пожарные машины, сообщили в пресс-службе регионального министерства.