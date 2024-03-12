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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:18

иллюстрация

Отличились. Четыре омских заведения попали в лонг-лист лучших ресторанов России

12 марта 2024, 08:15
Фото: Город55
иллюстрация

Четыре омских заведения попали в лонг-лист лучших ресторанов России

Победителей должны объявить в начале следующего месяца, а пока можно взглянуть полный список претендентов.

Стало известно, что несколько омских заведений общественного питания были отмечены в рамках независимой ресторанной премии. Речь идет о WHERETOEAT RUSSIA-2024. Ее учредили российские гастрономические журналисты в 2013 году.

Накануне, 11 марта, оргкомитет премии опубликовал лонг-лист ресторанов России за 2024 год. В списке можно увидеть названия сразу четырех точек Омска.

Так, эксперты включили в него «Осип Терлеев», «Рамен с уткой», рестораны японской кухни Izakaya Yōsai и грузинской кухни Nana. Первым заведением владеет Юрий Чащин. Ресторан уже не первый раз отмечают на этой премии. Вторую точку открыл известный в Омске ресторатор Игорь Белоглазов, а последние два ресторана принадлежат бизнесмену Антону Назаренко.

Подведение итогов запланировано на апрель. Победителей должны объявить 9 числа на торжественной церемонии. Отметим, что всего в лонг-листе содержатся названия больше 600 заведений.

До этого Город55 публиковал информацию о том, как преобразуется заброшенный когда-то омский ТК «Летур», расположенный по улице Гагарина. Его хотят отремонтировать и открыть уже совсем скоро — в июле.

После обновления его лишат прежнего названия и дадут новое — «Гагарин Молл». Вдохнуть жизнь хотят не только торговыми бутиками, но и фуд-кортом. Также в планах разместить там ночной клуб. Крыша необычного здания при этом использоваться будет в качестве площадки для кафе и ресторанов под открытым небом.

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#Общество#Культура#Бизнес#Омская область#Ресторан#Новости#Кафе#Еда#Алина Ясинская
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