Отличились. Четыре омских заведения попали в лонг-лист лучших ресторанов России

После обновления его лишат прежнего названия и дадут новое — «Гагарин Молл». Вдохнуть жизнь хотят не только торговыми бутиками, но и фуд-кортом. Также в планах разместить там ночной клуб. Крыша необычного здания при этом использоваться будет в качестве площадки для кафе и ресторанов под открытым небом.