Отличились. Четыре омских заведения попали в лонг-лист лучших ресторанов России

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Стало известно, что несколько омских заведений общественного питания были отмечены в рамках независимой ресторанной премии. Речь идет о WHERETOEAT RUSSIA-2024. Ее учредили российские гастрономические журналисты в 2013 году.
Накануне, 11 марта, оргкомитет премии опубликовал лонг-лист ресторанов России за 2024 год. В списке можно увидеть названия сразу четырех точек Омска.
Так, эксперты включили в него «Осип Терлеев», «Рамен с уткой», рестораны японской кухни Izakaya Yōsai и грузинской кухни Nana. Первым заведением владеет Юрий Чащин. Ресторан уже не первый раз отмечают на этой премии. Вторую точку открыл известный в Омске ресторатор Игорь Белоглазов, а последние два ресторана принадлежат бизнесмену Антону Назаренко.
Подведение итогов запланировано на апрель. Победителей должны объявить 9 числа на торжественной церемонии. Отметим, что всего в лонг-листе содержатся названия больше 600 заведений.
До этого Город55 публиковал информацию о том, как преобразуется заброшенный когда-то омский ТК «Летур», расположенный по улице Гагарина. Его хотят отремонтировать и открыть уже совсем скоро — в июле.
После обновления его лишат прежнего названия и дадут новое — «Гагарин Молл». Вдохнуть жизнь хотят не только торговыми бутиками, но и фуд-кортом. Также в планах разместить там ночной клуб. Крыша необычного здания при этом использоваться будет в качестве площадки для кафе и ресторанов под открытым небом.