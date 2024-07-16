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Долги банкам

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2024
Прокуратура начала проверку дела омской журналистки, на дочь которой оформили долги
16 июля, 12:49
Житель Омской области лишился машины из-за крупной задолженности
41-летний житель микрорайона Крутая горка накопил долгов на миллион рублей и умело скрывался от правоохранительных органов.
11 марта, 11:40
2023
Суд защитил омича, у которого развилось заболевание, от банковских махинаций
3 октября 2023, 10:12
Омичам перестанут «просто так» повышать лимит на кредитках
Банки должны будут предварительно знакомить заемщика с возможными рисками, связанными с повышением кредитной нагрузки.
25 февраля 2023, 08:01
2022
Без любимой «ласточки», но зато и без долгов. Hyundai омича увезли приставы
Омич задолжал банку больше 300 тыс. рублей и лишился поутру машины. Автомобиль Hyundai забрал эвакуатор.
25 ноября 2022, 06:40

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