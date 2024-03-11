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Закредитованность жителей Омской области оказалась выше, чем в среднем по России

11 марта 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
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Уровень закредитованности жителей Омской области составил в среднем 70%

Согласно данным аналитиков, средний объем задолженности перед банком одного жителя региона — 399 тысяч рублей.

Исследование провели аналитики «РИА Новости». В рейтинге регионов России по закредитованности населения Омская область заняла 60 место. Здесь соотношение долга по кредитам и годовой зарплаты составило 70%, в то время как средний показатель по стране равен 57%.

Согласно данным исследователей, средний объем задолженности перед банком одного жителя Омской области составляет 399 тысяч рублей, а изменение задолженности на одного человека за год — 77 тысяч рублей.

Наибольшую закредитованность имеют жители Республики Тыва, где один гражданин в среднем должен банку 892 000 рублей, далее по списку — Калмыкия, со средним показателем в 562 тысяч рублей.

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#Омск#Омская область#Кредиты#Кредит#Новости#Анастасия Баянова#Кредитная карта#Закредитованность
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