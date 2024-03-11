Закредитованность жителей Омской области оказалась выше, чем в среднем по России

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Исследование провели аналитики «РИА Новости». В рейтинге регионов России по закредитованности населения Омская область заняла 60 место. Здесь соотношение долга по кредитам и годовой зарплаты составило 70%, в то время как средний показатель по стране равен 57%.
Согласно данным исследователей, средний объем задолженности перед банком одного жителя Омской области составляет 399 тысяч рублей, а изменение задолженности на одного человека за год — 77 тысяч рублей.
Наибольшую закредитованность имеют жители Республики Тыва, где один гражданин в среднем должен банку 892 000 рублей, далее по списку — Калмыкия, со средним показателем в 562 тысяч рублей.