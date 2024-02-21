Мешает движению. На месте омского аэропорта хотят построить новую дорогу

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Стало известно, что на месте омского аэропорта планируют построить новую дорогу. Об этом сообщает телеканал «Омск ТВ» со ссылкой на одного из разработчиков генплана.
Речь идет об Илье Бальцере. Планируется, что будущая дорога наладит транспортную связь Левобережья и Старого Кировска. На данный момент качественному дорожному сообщению мешает аэропорт, это одна из проблем, которую нужно решить городу.
Пока что центральной транспортной осью Левого берега является проспект Комарова, но его по сути нет, считает Бальцер. В рамках перспективного проекта его хотят продлить.
По словам разработчика, земля для строительства новой главной дороги Левобережья зарезервирована. Так, в планах сделать проспект между ТЦ «Фестиваль» и «Аквабаном» в 12-м микрорайоне.
Пока что никто не разворачивает стройку, поскольку омский аэропорт еще не вынесли за пределы города. О новой дороге можно говорить не раньше 2027 года.
Напомним, что аэропорт на месте долгостроя Омск-Федоровка хотят построить в 2027–2028 годах. В крупном российском аэропортовом холдинге заявили, что готовы вложить собственные средства для реализации проекта. Здания незаконченного аэропорта при этом будут сносить. В целом, как и действующий аэровокзал, который станет помехой для строительства новой дороги в городе.