Мешает движению. На месте омского аэропорта хотят построить новую дорогу

Напомним, что аэропорт на месте долгостроя Омск-Федоровка хотят построить в 2027–2028 годах. В крупном российском аэропортовом холдинге заявили, что готовы вложить собственные средства для реализации проекта. Здания незаконченного аэропорта при этом будут сносить. В целом, как и действующий аэровокзал, который станет помехой для строительства новой дороги в городе.