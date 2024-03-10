Избежать «уголовки». Мошенники убедили пенсионерку из Омска отдать деньги «прокурору»

По словам лжепрокурора, связавшегося с пенсионеркой, для предотвращения возбуждения уголовного дела необходимы деньги — конкретная сумма не называлась. И, конечно же, никто не должен знать о случившемся, поэтому женщину заставили выключить мобильный и ни в коем случае не вешать трубку стационарного телефона. Не уточняя всех подробностей случившегося, женщина передала все сбережения прибывшему курьеру — 20 тыс рублей, а с дочерью связалась спустя час. Разумеется, никакой аварии не было, а женщина поняла, что с ней говорили мошенники.