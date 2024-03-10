Избежать «уголовки». Мошенники убедили пенсионерку из Омска отдать деньги «прокурору»

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили об очередном случае телефонного мошенничества: злоумышленник, представившись «прокурором», сообщил 88-летней местной жительнице, что ее дочери грозит уголовное дело — якобы она переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей серьезной аварии, из-за чего ее поместили под стражу. Более того — по словам потерпевшей, перед разговором со злоумышленником, в трубке был слышен голос ее дочери, крик и плач.
По словам лжепрокурора, связавшегося с пенсионеркой, для предотвращения возбуждения уголовного дела необходимы деньги — конкретная сумма не называлась. И, конечно же, никто не должен знать о случившемся, поэтому женщину заставили выключить мобильный и ни в коем случае не вешать трубку стационарного телефона. Не уточняя всех подробностей случившегося, женщина передала все сбережения прибывшему курьеру — 20 тыс рублей, а с дочерью связалась спустя час. Разумеется, никакой аварии не было, а женщина поняла, что с ней говорили мошенники.
Сейчас злоумышленников разыскивают — в отношении их возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». И в рамках дела выяснилась еще одна деталь — женщину уже пытались обмануть летом минувшего года, но тогда развитие ситуации предотвратил супруг потерпевшей, позвонив дочери от соседей.