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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

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Избежать «уголовки». Мошенники убедили пенсионерку из Омска отдать деньги «прокурору»

10 марта 2024, 06:04
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Пожилая омичка отдала деньги мошенникам, чтобы спасти дочь от «уголовного дела»

Женщина не впервые сталкивается с мошенниками, но в этот раз им удалось заполучить деньги.

В пресс-службе УМВД по Омской области сообщили об очередном случае телефонного мошенничества: злоумышленник, представившись «прокурором», сообщил 88-летней местной жительнице, что ее дочери грозит уголовное дело — якобы она переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей серьезной аварии, из-за чего ее поместили под стражу. Более того — по словам потерпевшей, перед разговором со злоумышленником, в трубке был слышен голос ее дочери, крик и плач.

По словам лжепрокурора, связавшегося с пенсионеркой, для предотвращения возбуждения уголовного дела необходимы деньги — конкретная сумма не называлась. И, конечно же, никто не должен знать о случившемся, поэтому женщину заставили выключить мобильный и ни в коем случае не вешать трубку стационарного телефона. Не уточняя всех подробностей случившегося, женщина передала все сбережения прибывшему курьеру — 20 тыс рублей, а с дочерью связалась спустя час. Разумеется, никакой аварии не было, а женщина поняла, что с ней говорили мошенники.

Сейчас злоумышленников разыскивают — в отношении их возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». И в рамках дела выяснилась еще одна деталь — женщину уже пытались обмануть летом минувшего года, но тогда развитие ситуации предотвратил супруг потерпевшей, позвонив дочери от соседей.

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#Происшествия#Омск#Мошенничество#Уголовное дело#Деньги#Пенсионерка#Новости#Курьер#Илья Скобин#Злоумышленники
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