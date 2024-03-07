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Суд отклонил апелляцию «Омскгоргаза» в его тяжбе с минфином

«Омскгоргаз» проиграл тяжбу с областным минфином в апелляции

7 марта 2024, 09:53
Фото: 1MI

Суд отклонил апелляцию «Омскгоргаза» в его тяжбе с минфином

Суд не признал право истца на возмещение убытков в 37 млн рублей.

Восьмой арбитражный апелляционный суд вынес постановление в связи с жалобой АО «Омскгоргаз», которое сейчас судится с министерством финансов Омской области. Тяжба началась еще в 2021 году. Из судебных документов следует, что «Омскгоргаз» в 2020 году закупил сжиженный углеводородный газ по рыночным ценам — в среднем 17 324 рубля за тонну (без НДС). По его данным, экономически обоснованные расходы составили 40 млн рублей, но РЭК отказалась включать это в тариф.

— АО «Омскгоргаз» неоднократно обращалось к губернатору Омской области, министру энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, мэру города Омска по вопросу выработки механизма компенсации разницы в стоимости газа, приобретаемого по рыночным ценам и утверждении соответствующего порядка предоставления субсидий, — говорится в судебных документах.

Благодаря этим обращениям «Омскгоргаз» получил от областного правительства субсидию на 2021 год, но затраты за 2020 год остались некомпенсированными. Руководство АО назвало причиной «бездействие правительства Омской области» и вчинил судебный иск минфину. Цена вопроса была скорректирована и составила 37,37 млн рублей.

— Суд первой инстанции пришел к выводу, — говорится в постановлении, — что истцом не представлено надлежащих доказательств того, что взыскиваемые убытки возникли исключительно вследствие установления экономически невыгодного тарифа на 2020 год регулятором, а не в результате деятельности АО «Омскгоргаз», а также не представлено доказательств противоправного, виновного характера действий исполнительных органов государственной власти…

В итоге в удовлетворении требований было отказано. «Омскгоргаз» подал апелляционную жалобу, но теперь стало известно, что вторая инстанция поддержала первую. Теоретически остается возможность пойти в кассацию.

Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. Все имущество и активы компании должны отойти государству из-за солидарного долга в 2.2 млрд рублей, который Генпрокуратура отсудила у Андрея Голушко, Сергея Калинина, бывшего руководителя омской РЭК Константина Марченко и трех юридических лиц, одним из которых и стал «Омскгоргаз». В ноябре 2022 года в компании была введена процедура наблюдения, позже стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства. Сейчас предприятие проходит процедуру конкурсного производства.

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#Бизнес#Минфин#Новости#Омскгоргаз#Николай Эйхвальд#Арбитраж
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