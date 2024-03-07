Из-за президентских выборов большинство омских школьников будет учиться дома

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Приближающиеся президентские выборы отразятся в том числе на образовательной сфере. Как рассказали Top24 в департаменте образования, избирательные участки разместятся в 127 омских школах из 151, и детям, которые в этих школах учатся, придется на время перейти на дистанционное обучение.
Школы будут закрыты для учащихся, начиная с 14 марта (это четверг). В понедельник 18 марта, после выборов, на участках будет проходить генеральная уборка, и директора школ имеют право в случае необходимости продлить дистанционку и на этот день. При этом в 10 школах как раз 18 марта начинаются каникулы, а еще в 7 каникулы в этот день заканчиваются.
Отметим, что избирательные комиссии в школах работают с 6 марта, но их деятельность не мешает детям и учителям.