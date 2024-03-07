Из-за президентских выборов большинство омских школьников будет учиться дома

Школы будут закрыты для учащихся, начиная с 14 марта (это четверг). В понедельник 18 марта, после выборов, на участках будет проходить генеральная уборка, и директора школ имеют право в случае необходимости продлить дистанционку и на этот день. При этом в 10 школах как раз 18 марта начинаются каникулы, а еще в 7 каникулы в этот день заканчиваются.