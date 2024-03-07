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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Из-за выборов большинство омских школьников перейдет на домашнее обучение

Из-за президентских выборов большинство омских школьников будет учиться дома

7 марта 2024, 14:06
Фото: 1MI

Из-за выборов большинство омских школьников перейдет на домашнее обучение

Дистанционку могут продлить еще и на понедельник из-за генеральной уборки.

Приближающиеся президентские выборы отразятся в том числе на образовательной сфере. Как рассказали Top24 в департаменте образования, избирательные участки разместятся в 127 омских школах из 151, и детям, которые в этих школах учатся, придется на время перейти на дистанционное обучение.

Школы будут закрыты для учащихся, начиная с 14 марта (это четверг). В понедельник 18 марта, после выборов, на участках будет проходить генеральная уборка, и директора школ имеют право в случае необходимости продлить дистанционку и на этот день. При этом в 10 школах как раз 18 марта начинаются каникулы, а еще в 7 каникулы в этот день заканчиваются.

Отметим, что избирательные комиссии в школах работают с 6 марта, но их деятельность не мешает детям и учителям.

#Омск#Новости#Школы#Николай Эйхвальд#Дистанционное обучение#Президентские выборы
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