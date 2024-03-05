Зарплата до 56 тысяч. В омское минприроды набирают сотрудников

Сотрудники требуются в департамент экологической безопасности, управление недропользования и водных ресурсов, департамент финансового и правового обеспечения, отдел по обращению с отходами. Специалистам старшей группы должностей готовы предложить зарплату от 34 000 до 48 000 рублей, ведущей группы должностей — от 48 000 до 56 000 рублей.