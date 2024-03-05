Зарплата до 56 тысяч. В омское минприроды набирают сотрудников

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сегодня, 5 марта, разместили свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от соискателей принимают до 25 марта.
Сотрудники требуются в департамент экологической безопасности, управление недропользования и водных ресурсов, департамент финансового и правового обеспечения, отдел по обращению с отходами. Специалистам старшей группы должностей готовы предложить зарплату от 34 000 до 48 000 рублей, ведущей группы должностей — от 48 000 до 56 000 рублей.
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы РФ. Часть вакансий предполагают командировки.
Ранее Город55 сообщал, что в Арбитражном суде Омской области ищут заместителя председателя суда.