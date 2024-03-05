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Published Сегодня, 04:31

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Зарплата до 56 тысяч. В омское минприроды набирают сотрудников

5 марта 2024, 04:31
Фото: Изображение Midjourney
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В минприроды Омской области ищут сотрудников на зарплату до 56 тысяч рублей

В ведомстве формируют кадровый резерв.

В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области сегодня, 5 марта, разместили свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв. Заявки от соискателей принимают до 25 марта.

Сотрудники требуются в департамент экологической безопасности, управление недропользования и водных ресурсов, департамент финансового и правового обеспечения, отдел по обращению с отходами. Специалистам старшей группы должностей готовы предложить зарплату от 34 000 до 48 000 рублей, ведущей группы должностей — от 48 000 до 56 000 рублей.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы РФ. Часть вакансий предполагают командировки.

Ранее Город55 сообщал, что в Арбитражном суде Омской области ищут заместителя председателя суда.

В омском Арбитраже ищут заместителя председателя суда
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#Омск#Омская область#Зарплата#Кадровый резерв#Высшее образование#Вакансии#Евгений Игишев
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