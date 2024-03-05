Одна компания семьи Веретено пригрозила другой банкротством

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Общество с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз» может быть признано банкротом. Во всяком случае, один из кредиторов этой компании опубликовал официальное сообщение о намерении пойти в суд, чтобы добиваться банкротства «БМС». За такой публикацией не всегда следует продолжение: по-видимому, чаще всего должник прислушивается к угрозе и возвращает деньги.
В этом случае интересно, что кредитор — ООО «Ликеро-водочный завод „Оша“». У обеих компаний одни и те же учредители — Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая, «Оша» сейчас проходит стадию конкурсного производства.
Напомним, что проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.