Одна компания семьи Веретено пригрозила другой банкротством

Общество с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз» может быть признано банкротом. Во всяком случае, один из кредиторов этой компании опубликовал официальное сообщение о намерении пойти в суд, чтобы добиваться банкротства «БМС». За такой публикацией не всегда следует продолжение: по-видимому, чаще всего должник прислушивается к угрозе и возвращает деньги.