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«Оша» пригрозила банкротством другой компании семьи Веретено

Одна компания семьи Веретено пригрозила другой банкротством

5 марта 2024, 08:55
Фото: 1MI

«Оша» пригрозила банкротством другой компании семьи Веретено

Несостоятельным должником может быть признано ООО «БМС».

Общество с ограниченной ответственностью «Брендз Менеджмент Сервисиз» может быть признано банкротом. Во всяком случае, один из кредиторов этой компании опубликовал официальное сообщение о намерении пойти в суд, чтобы добиваться банкротства «БМС». За такой публикацией не всегда следует продолжение: по-видимому, чаще всего должник прислушивается к угрозе и возвращает деньги.

В этом случае интересно, что кредитор — ООО «Ликеро-водочный завод „Оша“». У обеих компаний одни и те же учредители — Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая, «Оша» сейчас проходит стадию конкурсного производства.

Напомним, что проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.

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#Бизнес#Новости#ОША#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#БМС
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