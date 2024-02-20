Конкурсный управляющий «Оши» не смог продать возмещение ущерба на полтора млн

Покупателем этого лота стал житель села Пушкино Алексей Зайцев, который заплатит «Оше» 21 тысячу рублей. А вот второй лот не вызвал интереса, и торги по нему пришлось закрыть из-за отсутствия заявок. Предметом продажи в этом случае было право взыскать долг с 4 солидарных должников: Ашота Костаняна, Ашота Матевосяна, Смбата Амиряна и Ирины Чертухиной «в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением». Решение о взыскании было принято Первомайским судом Новосибирска, речь идет об 1 млн 438 тысячах рублей.