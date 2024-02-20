Конкурсный управляющий «Оши» не смог продать возмещение ущерба на полтора млн

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Оша» Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о ходе торгов, на которые был выставлен ряд активов компании. В частности, Епифановой удалось продать задолженность ООО «Биотехнология» в размере 100 тысяч рублей. Это долг по аренде «транспортного средства без экипажа», к которому прибавились 4 тысячи рублей судебных расходов.
Покупателем этого лота стал житель села Пушкино Алексей Зайцев, который заплатит «Оше» 21 тысячу рублей. А вот второй лот не вызвал интереса, и торги по нему пришлось закрыть из-за отсутствия заявок. Предметом продажи в этом случае было право взыскать долг с 4 солидарных должников: Ашота Костаняна, Ашота Матевосяна, Смбата Амиряна и Ирины Чертухиной «в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением». Решение о взыскании было принято Первомайским судом Новосибирска, речь идет об 1 млн 438 тысячах рублей.
— Исполнительные производства, возбужденные в отношении Костаняна Ашота Кавказовича, Матевосяна Ашота Матевосовича, Чертухиной Ирины Леонидовны окончены по причине наличия препятствия исполнению исполнительного документа — утерян исполнительный лист (конкурсным управляющим проводится работа по получению дубликатов исполнительных листов с целью повторного предъявления в ФССП), — уточняется в официальном сообщении. — Погашение задолженности указанными лицами в рамках исполнительного производства не осуществлялось.
Четвертый должник, Смбат Амирян, вернул часть долга, и исполнительное производство по нему еще не закрыто.
По-видимому, потенциальные покупатели сочли этот актив слишком проблемным. Теперь он может быть выставлен на торги снова со скорректированной ценой.
Напомним: группа компаний «Оша» была признана банкротом еще в январе 2020 года, а в дальнейшем суд регулярно рассматривает дела о банкротстве других активов семьи Веретено.