От +1 до -23. Совсем скоро погода в Омской области снова кардинально изменится

В преддверии Международного женского дня станет ощутимо холоднее. Температура воздуха составит лишь -8…-13 градусов. Ночью возможно похолодание до -23 градусов, а днем — потепление до -3. В этот день на дорогах возможен гололед, также прогнозируется снегопад.