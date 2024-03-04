От +1 до -23. Совсем скоро погода в Омской области снова кардинально изменится

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Согласно данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха в ближайшие три дня будет сильно меняться: подниматься до +1 и снова опускаться до -23 градусов.
Завтра, 5 марта, жителей региона ожидает ощутимое потепление. Днем воздух прогреется до -4…+1 градуса, прогнозируется снегопад и усиление ветра до 16 м/с. В темное время суток будет холоднее: температура опустится до -3…-8 градусов.
На следующий день, 6 марта, Синоптики обещают похолодание. Ночью столбик термометра покажет -4…-9 градусов, на северо-западе области возможно понижение до -15. Днем ожидается 0…-5 градусов и слабый ветер. На протяжении суток будет идти небольшой, местами умеренный, снег.
В преддверии Международного женского дня станет ощутимо холоднее. Температура воздуха составит лишь -8…-13 градусов. Ночью возможно похолодание до -23 градусов, а днем — потепление до -3. В этот день на дорогах возможен гололед, также прогнозируется снегопад.