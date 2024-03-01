«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии

Напомним, что в прошлом году под американские санкции попали две омские организации: дочернее предприятие «Газпромнефти» ООО «Газпромнефть каталитическая система» и филиал ОДК «Сатурн». Ограничения коснулись и филиалов компаний в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.