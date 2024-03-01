«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Япония ввела санкции против 9 частных лиц и 7 компаний из России, сообщают «РИА Новости». В новый санкционный список включили Омский завод транспортного машиностроения.
В пресс-службе МИД Японии уточнили, что также список пополнили:
Напомним, что в прошлом году под американские санкции попали две омские организации: дочернее предприятие «Газпромнефти» ООО «Газпромнефть каталитическая система» и филиал ОДК «Сатурн». Ограничения коснулись и филиалов компаний в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.