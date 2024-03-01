Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

иллюстрация

«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии

1 марта 2024, 03:40
Фото: Город55
иллюстрация
Япония ввела санкции против семи российских компаний.

Япония ввела санкции против 9 частных лиц и 7 компаний из России, сообщают «РИА Новости». В новый санкционный список включили Омский завод транспортного машиностроения.

В пресс-службе МИД Японии уточнили, что также список пополнили:

  • ФГУП «Атомфлот»;
  • Балашихинский литейно-механический завод;
  • Дубненский машиностроительный завод;
  • АО «Государственная транспортная лизинговая компания»;
  • НПО «Эшелон».

Напомним, что в прошлом году под американские санкции попали две омские организации: дочернее предприятие «Газпромнефти» ООО «Газпромнефть каталитическая система» и филиал ОДК «Сатурн». Ограничения коснулись и филиалов компаний в Москве, Санкт-Петербурге и Перми.

Не простили. Чиновника из Омска арестовали у него дома в Лондоне из-за обхода санкций
Узнать подробнее
Читайте также:
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
#Общество#Крым#Омск#Омская область#Россия#Япония#Украина#Санкции#Евгений Дитрих#Новости#Севастополь#Омсктрансмаш
Подпишитесь
В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
29 февраля, 08:11
Рожайте. Президент Путин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года
29 февраля, 10:11
В Омской области назначили министра экономического развития
29 февраля, 09:54
Сфинкс Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф
29 февраля, 14:45
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
29 февраля, 04:37
И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
29 февраля, 04:48