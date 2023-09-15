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иллюстрация

«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США

15 сентября 2023, 02:55
Фото: Город55
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Под санкции также попало еще одно омское предприятие.

Накануне, 14 сентября, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США опубликовало перечень физических и юридических лиц России, которые включили в санкционный список.

В него попали два омских оборонных предприятия. Речь идет об «Омсктрансмаше» и Омском заводе гражданской авиации. Первая компания является частью концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев ранее делал заявление в июле об увеличении объемом производства в четыре раза.

«Омсктрансмаш» выпускает танки Т-80БВМ и создает огнеметные системы «Солнцепек», их также отправляют на СВО. На заводе гражданской авиации капитально ремонтируют вертолеты Ми-8 и комплектующие.

«Омсктрансмаш» передал Минобороны партию танков Т-80БВМ
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#Политика#Омск#Омская область#Завод#Санкции#Новости#Омсктрансмаш#Алина Ясинская
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