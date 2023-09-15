«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США

В него попали два омских оборонных предприятия. Речь идет об «Омсктрансмаше» и Омском заводе гражданской авиации. Первая компания является частью концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев ранее делал заявление в июле об увеличении объемом производства в четыре раза.