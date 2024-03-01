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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Неофициальный праздник отмечают с 2004 года

Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев

1 марта 2024, 07:23
Фото: 1MI
Неофициальный праздник отмечают с 2004 года

Омичи в День кошек поделились фотографиями своих питомцев

Читатели Города55 прислали десятки снимков с пушистыми друзьями.

Сегодня, 1 марта, в России отмечают День кошек. Эти животные — один из символов весны, а март считается «кошачьим» месяцем. Праздник в 2004 году организовал Московский музей кошки.

Праздник хоть и неофициальный, но широко распространенный и любимый. В этот день люди делятся фотографиями своих пушистых друзей, проводят благотворительные акции в поддержку бездомных кошек, устраивают выставки и конкурсы самых красивых представителей семейства кошачьих.

Читатели Города55 поделились снимками своих четвероногих друзей. Смотрим:

Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55
Фото: Предоставлено Городу55

Котиков оказалось так много, что мы не смогли поместить всех в один материал. Фотографии пушистых питомцев можно посмотреть под постом в паблике Города55 ВКонтакте, а также поделиться своими снимками.

А вчера кошка породы канадский сфинкс по кличке Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф против тольяттинской «Лады».

Сфинкс Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф
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#Выставки#Омск#Омская область#Кошки#Кошка#Фотографии#Евгений Игишев#Конкурсы#Коты
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