Коты и ты. В День кошек омичи поделились фотографиями своих любимцев

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Сегодня, 1 марта, в России отмечают День кошек. Эти животные — один из символов весны, а март считается «кошачьим» месяцем. Праздник в 2004 году организовал Московский музей кошки.
Праздник хоть и неофициальный, но широко распространенный и любимый. В этот день люди делятся фотографиями своих пушистых друзей, проводят благотворительные акции в поддержку бездомных кошек, устраивают выставки и конкурсы самых красивых представителей семейства кошачьих.
Читатели Города55 поделились снимками своих четвероногих друзей. Смотрим:
Котиков оказалось так много, что мы не смогли поместить всех в один материал. Фотографии пушистых питомцев можно посмотреть под постом в паблике Города55 ВКонтакте, а также поделиться своими снимками.
А вчера кошка породы канадский сфинкс по кличке Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф против тольяттинской «Лады».