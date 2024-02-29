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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Сфинкс Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф

Сфинкс Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф

29 февраля 2024, 14:45
Фото: Город55
Кошка не раздумывая выбрала «ястребов» победителем в игре против «Лады».

Кошка породы канадский сфинкс по кличке Люнокс, для своих просто Люкса, дала прогноз на первый матч омского «Авангарда» против тольяттинской «Лады». Игра состоится завтра, 1 марта, на льду G-Drive Арены.

Мы положили перед кошечкой на листах с названиями команд две одинаковые вкусняшки. Реакция Люнокс была молниеносной. Подробности в видео:

Сфинкс не раздумывая выбрала омский «Авангард». Надеемся, она права.

Напомним, в минувшем регулярном сезоне «Авангард» и «Лада» встречались четыре раза. Счет в серии — 2:2. О подготовке к плей-офф рассказал главный тренер Михаил Кравец и игроки команды:

Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф
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#Спорт#Видео#Авангард#Омск#Омская область#Кошка#Прогноз#Евгений Игишев#Плей-офф#Лада
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