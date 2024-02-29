Сфинкс Люнокс предсказала победу омского «Авангарда» в первом матче плей-офф

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Кошка породы канадский сфинкс по кличке Люнокс, для своих просто Люкса, дала прогноз на первый матч омского «Авангарда» против тольяттинской «Лады». Игра состоится завтра, 1 марта, на льду G-Drive Арены.
Мы положили перед кошечкой на листах с названиями команд две одинаковые вкусняшки. Реакция Люнокс была молниеносной. Подробности в видео:
Сфинкс не раздумывая выбрала омский «Авангард». Надеемся, она права.
Напомним, в минувшем регулярном сезоне «Авангард» и «Лада» встречались четыре раза. Счет в серии — 2:2. О подготовке к плей-офф рассказал главный тренер Михаил Кравец и игроки команды: