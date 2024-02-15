В Омске пройдет социальная акция с квартирами и машинами

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Стало известно, что в марте 2024 года состоится акция, где будет возможно получить призы. В этом числе пять квартир, пять автомобилей, пять призов по 1 млн рублей и 363 приза по 100 тыс рублей.
Предстоящая акция пройдет под лозунгом «Выбирай Россию». Акция проводится в рамках социального проекта «Россия — моя страна», период проведения акции — с 22 января по 19 апреля 2024 года, акция регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определят победителей 15–17 марта 2024 года. Организатором акции является Омский фонд РСП.
Принять участие в акции могут омичи старше 18 лет. Для участия в акции нужно прийти в здания, где располагаются избирательные участки, 15, 16 или 17 марта и заполнить купон у представителя организатора.
Далее четыре раза в день на 12 телеканале в прямом эфире будут определять победителей с помощью генератора случайных чисел. Подробнее об акции можно прочитать здесь.