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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

От квартир до миллионов. В Омской области пройдет социальная акция

От квартир до миллионов. В Омской области пройдет социальная акция

22 февраля 2024, 11:34
Фото: Правительство Омской области
Победителей будут выбирать в прямом эфире регионального телеканала.

Участие в социальной акции «Выбирай Россию» смогут принять совершеннолетние жители Омской области.

Чтобы стать участником, достаточно заполнить специальный купон, после чего в прямом эфире 12 канала будут выбираться победители. Участники поборятся за следующие призы: 5 квартир, 5 автомобилей, 5 призов по 1 миллиону рублей, а также 363 приза по 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено.

Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.

Подробная информация об условиях акции на сайте.

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#Омск#Омская область#Акция#Новости#Акции#Анастасия Баянова#Социальная акция#Выбирай Россию
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