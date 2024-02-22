От квартир до миллионов. В Омской области пройдет социальная акция

Чтобы стать участником, достаточно заполнить специальный купон, после чего в прямом эфире 12 канала будут выбираться победители. Участники поборятся за следующие призы: 5 квартир, 5 автомобилей, 5 призов по 1 миллиону рублей, а также 363 приза по 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено.