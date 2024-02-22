От квартир до миллионов. В Омской области пройдет социальная акция

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Участие в социальной акции «Выбирай Россию» смогут принять совершеннолетние жители Омской области.
Чтобы стать участником, достаточно заполнить специальный купон, после чего в прямом эфире 12 канала будут выбираться победители. Участники поборятся за следующие призы: 5 квартир, 5 автомобилей, 5 призов по 1 миллиону рублей, а также 363 приза по 100 тысяч рублей. Количество призов ограничено.
Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП.
Подробная информация об условиях акции на сайте.