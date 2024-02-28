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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Затопленный подвал в доме на Пригородной, 23/2

«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал

28 февраля 2024, 06:47
Фото: Предоставлено Городу55
Затопленный подвал в доме на Пригородной, 23/2

Подвал омской многоэтажки на Пригородной снова затопило фекальными водами

Это уже второе подобное коммунальное происшествие в девятиэтажке меньше чем за две недели.

Жители девятиэтажки на Пригородной, 23/2 снова пожаловались в редакцию Города55 на затопленный фекалиями подвал. Подобная коммунальная катастрофа уже случалась в доме 17 февраля, тогда воду откачали, но меньше чем через две недели события повторились.

«Нас обратно топит, в этот раз еще сильнее. До нас никому дела нет, топит и душит смрадом от фекалий в квартирах», — прокомментировал Городу55 местный житель Андрей.
Затопленный подвал в доме на Пригородной, 23/2
Видео: Предоставлено Городу55

Жильцы многоэтажки уже сообщили о полном подвале канализационных вод в водоканал. Специалисты, по словам омичей, приехали, посмотрели и уехали, сказав ждать другую бригаду.

«Жить в квартирах уже становится невозможно и небезопасно. Все трещит по швам, сырость, вонь постоянная. Дом подмывает, фундамент уже трескается, стены уже треснули, фасады разрушаются. Ждут, когда обрушится, наверное», — предположил омич.
Затопленные подвалы на ПригороднойЗатопленные подвалы на Пригородной
Затопленные подвалы на ПригороднойЗатопленные подвалы на Пригородной
Затопленные подвалы на ПригороднойЗатопленные подвалы на Пригородной
Затопленные подвалы на Пригородной
Фото: Предоставлено Городу55

В прошлое затопление в администрации Омска отмечали, что для бесперебойной работы насосной станции и системы канализации необходимо взять сети на обслуживание. Однако пока депимущества пытается заключить договор на аварийное покрытие с «Омскводоканалом» по данной канализационной насосной станции, жильцы многоэтажки продолжают испытывать многочисленные неудобства.

«Департаментом имущественных отношений подготовлен и направлен 21 февраля на согласование в „ОмскВодоканал“ проект договора долгосрочной аренды объектов системы водоснабжения и водоотведения города Омска, находящихся в муниципальной собственности города Омска. Для устранения аварийной ситуации на место направлена бригада», — сообщили Городу55 в пресс-службе администрации Омска.

В омском Водоканале добавили, что уже заказана необходимая техника и в ближайшее время приступят к работам. Причина затопления подвала связана с нарушением энергоснабжения насосной станции.

Затопление — не единственная проблема дома на Пригородной, с конца января, когда по соседству стартовала стройка нового ЖК «Мирапорт», появилась куча трещин на стенах и фасаде.

Как отметил омич Андрей, недавно жильцы купили профессиональные маяки, но из-за затопления не могут установить их для мониторинга.

Пока не случится беда. В омской многоэтажке на Пригородной появились новые трещины
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