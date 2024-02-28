«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Жители девятиэтажки на Пригородной, 23/2 снова пожаловались в редакцию Города55 на затопленный фекалиями подвал. Подобная коммунальная катастрофа уже случалась в доме 17 февраля, тогда воду откачали, но меньше чем через две недели события повторились.
«Нас обратно топит, в этот раз еще сильнее. До нас никому дела нет, топит и душит смрадом от фекалий в квартирах», — прокомментировал Городу55 местный житель Андрей.
Жильцы многоэтажки уже сообщили о полном подвале канализационных вод в водоканал. Специалисты, по словам омичей, приехали, посмотрели и уехали, сказав ждать другую бригаду.
«Жить в квартирах уже становится невозможно и небезопасно. Все трещит по швам, сырость, вонь постоянная. Дом подмывает, фундамент уже трескается, стены уже треснули, фасады разрушаются. Ждут, когда обрушится, наверное», — предположил омич.
В прошлое затопление в администрации Омска отмечали, что для бесперебойной работы насосной станции и системы канализации необходимо взять сети на обслуживание. Однако пока депимущества пытается заключить договор на аварийное покрытие с «Омскводоканалом» по данной канализационной насосной станции, жильцы многоэтажки продолжают испытывать многочисленные неудобства.
«Департаментом имущественных отношений подготовлен и направлен 21 февраля на согласование в „ОмскВодоканал“ проект договора долгосрочной аренды объектов системы водоснабжения и водоотведения города Омска, находящихся в муниципальной собственности города Омска. Для устранения аварийной ситуации на место направлена бригада», — сообщили Городу55 в пресс-службе администрации Омска.
В омском Водоканале добавили, что уже заказана необходимая техника и в ближайшее время приступят к работам. Причина затопления подвала связана с нарушением энергоснабжения насосной станции.
Затопление — не единственная проблема дома на Пригородной, с конца января, когда по соседству стартовала стройка нового ЖК «Мирапорт», появилась куча трещин на стенах и фасаде.
Как отметил омич Андрей, недавно жильцы купили профессиональные маяки, но из-за затопления не могут установить их для мониторинга.