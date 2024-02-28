«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал

Жители девятиэтажки на Пригородной, 23/2 снова пожаловались в редакцию Города55 на затопленный фекалиями подвал. Подобная коммунальная катастрофа уже случалась в доме 17 февраля, тогда воду откачали, но меньше чем через две недели события повторились.