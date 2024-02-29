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Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

иллюстрация

Дать шанс. Президент Путин хочет разрешить сдающим ЕГЭ пересдавать в случае провала

29 февраля 2024, 10:39
Фото: Город55
иллюстрация

Президент Путин хочет разрешить сдающим ЕГЭ пересдавать в случае провала

Как считает действующий глава государства, у молодых людей должна быть возможность попробовать сдать один из предметов еще раз.

Президент России Владимир Путин выступает сегодня с посланием к Федеральному собранию. Он много говорил о поддержке семьи, а также затронул тему образования.

По мнению главы государства, молодым людям нужно разрешить пересдавать один из предметов по ЕГЭ в случае неудачи. Путин заявил, что нужно модернизировать систему Единого государственного экзамена.

Он предложил дать выпускникам второй шанс. У будущих студентов будет возможность пересдать экзамен до конца приемной кампании в университетах.

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#Политика#Образование#Омск#Омская область#Владимир Путин#Россия#ЕГЭ#Новости#Сдача ЕГЭ#Алина Ясинская
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