Дать шанс. Президент Путин хочет разрешить сдающим ЕГЭ пересдавать в случае провала

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Президент России Владимир Путин выступает сегодня с посланием к Федеральному собранию. Он много говорил о поддержке семьи, а также затронул тему образования.
По мнению главы государства, молодым людям нужно разрешить пересдавать один из предметов по ЕГЭ в случае неудачи. Путин заявил, что нужно модернизировать систему Единого государственного экзамена.
Он предложил дать выпускникам второй шанс. У будущих студентов будет возможность пересдать экзамен до конца приемной кампании в университетах.