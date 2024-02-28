Охотники оценят. Омский аэропорт закупит светошумовые ракетницы с патронами

Заказчик будет ждать оборудование до конца года. Кстати, аэропорт уже не первый раз пользуется светошумовыми ракетницами. Те же аппараты закупались в мае 2023 года. Аэропорту они требуются часто, чтобы отпугивать птиц с участка. Есть также для этого в арсенале и громпушки, зеркальные подвесные шары и многое другое.