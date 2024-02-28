Охотники оценят. Омский аэропорт закупит светошумовые ракетницы с патронами

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Стало известно, что в омский аэропорт собираются закупать необычные для аэровокзала приспособления. Речь идет о наборах «Сигнал охотника № 3». Туристы, любители охоты и рыбалки, спасатели частенько пользуются ими. Аппараты предназначены подавать сигнал или отпугивать зверей.
Закупать собираются сразу 700 штук. При этом нужно, чтобы в них были патроны, которые подадут огневые сигналы бедствия. Каждый прибор также должен сигнализировать красным, зеленым и желтым цветами для привлечения внимания.
Заказчик будет ждать оборудование до конца года. Кстати, аэропорт уже не первый раз пользуется светошумовыми ракетницами. Те же аппараты закупались в мае 2023 года. Аэропорту они требуются часто, чтобы отпугивать птиц с участка. Есть также для этого в арсенале и громпушки, зеркальные подвесные шары и многое другое.