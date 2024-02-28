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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

иллюстрация

Охотники оценят. Омский аэропорт закупит светошумовые ракетницы с патронами

28 февраля 2024, 07:25
Фото: Город55
иллюстрация

Омский аэропорт закупит охотничьи светошумовые ракетницы с патронами

Многие подобные устройства используются для отпугивания пернатых с территории.

Стало известно, что в омский аэропорт собираются закупать необычные для аэровокзала приспособления. Речь идет о наборах «Сигнал охотника № 3». Туристы, любители охоты и рыбалки, спасатели частенько пользуются ими. Аппараты предназначены подавать сигнал или отпугивать зверей.

Закупать собираются сразу 700 штук. При этом нужно, чтобы в них были патроны, которые подадут огневые сигналы бедствия. Каждый прибор также должен сигнализировать красным, зеленым и желтым цветами для привлечения внимания.

Заказчик будет ждать оборудование до конца года. Кстати, аэропорт уже не первый раз пользуется светошумовыми ракетницами. Те же аппараты закупались в мае 2023 года. Аэропорту они требуются часто, чтобы отпугивать птиц с участка. Есть также для этого в арсенале и громпушки, зеркальные подвесные шары и многое другое.

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#Общество#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Закупки#Омский аэропорт#Алина Ясинская
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