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Пассажирам омского трамвая пришлось экстренно покинуть салон из-за задымления

Пришлось срочно покинуть салон. Омский трамвай задымился прямо во время движения

27 февраля 2024, 13:11
Фото: 1MI

Пассажирам омского трамвая пришлось экстренно покинуть салон из-за задымления

На место происшествия выехали 2 пожарные машины и 9 спасателей.

Инцидент произошел сегодня днем на пересечении улиц Лермонтова и 11-я Линия. Салон трамвая начал наполняться дымом, из-за чего пассажирам пришлось экстренно эвакуироваться. К счастью, обошлось без пострадавших.

В МЧС о задымлении сообщил сам водитель. На место прибыли 9 спасателей и 2 пожарные машины. Оказалось, что дым в салоне появился из-за короткого замыкания в плафоне. К моменту приезда пожарных, самостоятельно покинули транспорт 20 пассажиров.

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#Омск#Экстренная эвакуация#Новости#Дым#Анастасия Баянова#Задымлениеэ
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