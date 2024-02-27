Пришлось срочно покинуть салон. Омский трамвай задымился прямо во время движения

В МЧС о задымлении сообщил сам водитель. На место прибыли 9 спасателей и 2 пожарные машины. Оказалось, что дым в салоне появился из-за короткого замыкания в плафоне. К моменту приезда пожарных, самостоятельно покинули транспорт 20 пассажиров.