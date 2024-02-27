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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

иллюстрация

Дым столбом. В Нефтяниках у «Кристалла» во время движения загорелась машина

27 февраля 2024, 07:54
Фото: Город55
иллюстрация

В омских Нефтяниках у «Кристалла» во время движения задымилась машина

Сотрудники ГИБДД рассказали, что произошло, и сообщили о количестве пострадавших.

Сегодня, 27 февраля, в городке Нефтяников произошло возгорание. Прямо на дороге во время движения задымилась легковушка.

Это случилось в районе остановки «Кристалл» у ТЦ «Европа». На опубликованных очевидцами роликах видно, как несколько мужчин пытаются разобраться с возгоранием. Тем временем клубы густого пара достигают высоты в пятиэтажный дом.

В региональном МЧС пока нет информации по этому инциденту. Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что они уже знают о случившемся, в ведомство поступали данные.

Фото: «Инцидент Омск»

По предварительной оценке, в машине вышло что-то из строя в моторном отсеке. Никто не пострадал.

Ранее Город55 публиковал новость о другом горевшем авто. Оно воспламенилось прямо во время движения по улице Ленина.

На Ленина в шоке. На центральной улице Омска вспыхнуло авто прямо во время движения
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#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Пожары#Загорелся автомобиль#Новости#Возгорание автомобиля#Пожары в Омской области#Возгорание#Алина Ясинская
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