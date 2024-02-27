Дым столбом. В Нефтяниках у «Кристалла» во время движения загорелась машина

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сегодня, 27 февраля, в городке Нефтяников произошло возгорание. Прямо на дороге во время движения задымилась легковушка.
Это случилось в районе остановки «Кристалл» у ТЦ «Европа». На опубликованных очевидцами роликах видно, как несколько мужчин пытаются разобраться с возгоранием. Тем временем клубы густого пара достигают высоты в пятиэтажный дом.
В региональном МЧС пока нет информации по этому инциденту. Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что они уже знают о случившемся, в ведомство поступали данные.
По предварительной оценке, в машине вышло что-то из строя в моторном отсеке. Никто не пострадал.
Ранее Город55 публиковал новость о другом горевшем авто. Оно воспламенилось прямо во время движения по улице Ленина.