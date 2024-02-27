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иллюстрация

Экс-глава «Черноглазовских мельниц» получил новый срок за преднамеренное банкротство

27 февраля 2024, 07:15
Фото: Город55
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Его приговорили к 8,5 годам.

В Омской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-руководителя ОАО «Черноглазовские мельницы» Евгения Спиренкова. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве и мошенничестве.

Выяснилось, что обвиняемый бесплатно передал продукцию на сумму свыше 301 млн рублей компании, подконтрольной ему (ПАО «МИК»), несмотря на то, что покупатели произвели оплату за эту продукцию. Такими действиями бывший руководитель привел компанию к преднамеренному банкротству.

Вдобавок Спиренков, будучи генеральным директором ПАО «МИК», обманом украл средства у ООО «Птицефабрика Любинская» и ИП Глава КФХ Бозоян А.Э. на сумму свыше 4 млн рублей, не исполнив договорные обязательства как предприниматель.

Подсудимый свою вину отрицает. Однако с учетом представленных доказательств суд признал его виновным и приговорил к 8 годам 6 месяцам в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вошел в законную силу.

Напомним, что Спиренков уже получил 8 лет за мошенничество, кражу денег и растрату зерна.

Осужденного на 8 лет в Омске директора «Черноглазовских мельниц» снова будут судить
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