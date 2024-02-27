Экс-глава «Черноглазовских мельниц» получил новый срок за преднамеренное банкротство

Подсудимый свою вину отрицает. Однако с учетом представленных доказательств суд признал его виновным и приговорил к 8 годам 6 месяцам в колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вошел в законную силу.