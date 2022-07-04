Осужденного на 8 лет в Омске директора «Черноглазовских мельниц» снова будут судить

По данным следствия, фигурант с 2017 по 2019 год избегал выплаты многомиллионного налога, зарплаты работникам и платежей по кредитам, а также уклонялся от требований кредиторов. Для этого он поручил своим сотрудникам перезаключить договоры с контрагентами, указав стороной соглашений другую подконтрольную ему организацию. Это позволило ему получать деньги за поставленные муку, отруби, продукты переработки зерна в обход счетов организации. В итоге фирму признали банкротом, а кредиторы, перед которыми у Спиренкова были обязательства, понесли ущерб в более 222 млн рублей.