Осужденного на 8 лет в Омске директора «Черноглазовских мельниц» снова будут судить

По данным Города55, Омске перед судом снова предстанет глава ОАО «Черноглазовские мельницы» Евгений Спиренков. На этот раз ему вменяют преднамеренное банкротство.
По данным следствия, фигурант с 2017 по 2019 год избегал выплаты многомиллионного налога, зарплаты работникам и платежей по кредитам, а также уклонялся от требований кредиторов. Для этого он поручил своим сотрудникам перезаключить договоры с контрагентами, указав стороной соглашений другую подконтрольную ему организацию. Это позволило ему получать деньги за поставленные муку, отруби, продукты переработки зерна в обход счетов организации. В итоге фирму признали банкротом, а кредиторы, перед которыми у Спиренкова были обязательства, понесли ущерб в более 222 млн рублей.
Кроме того, предприниматель предположительно заключал договоры на поставки продукции, однако намеренно не исполнял их в полном объеме. Ущерб одному из омских предприятий составил 1,4 млн рублей, во втором случае сумма неисполненных обязательств перед аграриями составила 2,7 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Таврический районный суд.
Напомним, что глава «Черноглазовских мельниц» отбывает наказание в колонии. Ему назначено 8 лет за мошенничество, хищение денежных средств и растрату зерна.
Кроме того, за ним числились и другие криминальные дела. Так, в октябре 2020 года он сообщил о минировании гостиницы «Ибис» — сообщение оказалось ложным. Спустя неделю предприниматель напал на врача в омской БСМП № 1, сломав ему нос.