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Updated Сегодня, 13:11

Скончался глава МВД Москаленского района Омской области Виталий Белов

В Омской области скончался глава МВД Москаленского района Виталий Белов

26 февраля 2024, 13:11
Фото: Управление МВД России по Омской области

Скончался глава МВД Москаленского района Омской области Виталий Белов

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

О смерти подполковника Виталия Белова сообщили в региональном управлении МВД. Мужчина скончался несколько дней назад, 24 февраля, после долгой болезни.

Виталий Белов окончил омскую школу милиции, после чего трудился в ОВД Таврического района в отделении уголовного розыска криминальной милиции. С 2017 года подполковник занимал должность главы Москаленского МВД. Кроме того, мужчина неоднократно получал награды за добросовестную службу.

«УМВД России по Омской области выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в региональном управлении.

Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Виталия Белова.

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#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Смертельное заболевание#Смертельная болезнь#Анастасия Баянова
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