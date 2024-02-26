В Омской области скончался глава МВД Москаленского района Виталий Белов

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
О смерти подполковника Виталия Белова сообщили в региональном управлении МВД. Мужчина скончался несколько дней назад, 24 февраля, после долгой болезни.
Виталий Белов окончил омскую школу милиции, после чего трудился в ОВД Таврического района в отделении уголовного розыска криминальной милиции. С 2017 года подполковник занимал должность главы Москаленского МВД. Кроме того, мужчина неоднократно получал награды за добросовестную службу.
«УМВД России по Омской области выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — написали в региональном управлении.
Редакция Города55 приносит соболезнования родным и близким Виталия Белова.