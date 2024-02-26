В Омской области скончался глава МВД Москаленского района Виталий Белов

Виталий Белов окончил омскую школу милиции, после чего трудился в ОВД Таврического района в отделении уголовного розыска криминальной милиции. С 2017 года подполковник занимал должность главы Москаленского МВД. Кроме того, мужчина неоднократно получал награды за добросовестную службу.