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ДК Звездный

В Омске рядом с ДК «Звездный» появился новый трехэтажный магазин

15 февраля 2024, 08:40
Фото: Яндекс Карты
ДК Звездный

Рядом с ДК в омских нефтяниках появился новый трехэтажный магазин

Об открытии комплекса рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства.

Новый магазин открылся в омских нефтяниках по адресу улица 22 Апреля, 18/1. Здание расположено недалеко от дворца культуры «Звездный».

В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили, что трехэтажное строение уже введено в эксплуатацию. Застройщиком стал Евгений Коновалов.

Ранее Город55 писал об открытии в Омске популярного магазина косметики и парфюмерии. Филиал сети «Подружка» откроется 23 марта в торговом центре «Парк» на улице Масленникова.

Страшная сила. В Омске откроется еще один магазин косметики и парфюмерии
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#Стройка#Омск#Омская область#Магазин#Департамент строительства#Новости#Здание#Магазины#Новый магазин#Анастасия Баянова
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