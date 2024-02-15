В Омске рядом с ДК «Звездный» появился новый трехэтажный магазин

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Новый магазин открылся в омских нефтяниках по адресу улица 22 Апреля, 18/1. Здание расположено недалеко от дворца культуры «Звездный».
В департаменте архитектуры и градостроительства сообщили, что трехэтажное строение уже введено в эксплуатацию. Застройщиком стал Евгений Коновалов.
Ранее Город55 писал об открытии в Омске популярного магазина косметики и парфюмерии. Филиал сети «Подружка» откроется 23 марта в торговом центре «Парк» на улице Масленникова.