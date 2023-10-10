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В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость

10 октября 2023, 03:10
Фото: 1MI
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В регионе за девять месяцев появились на свет 11696 малышей. За этот период в ЗАГСах зарегистрировали 17840 смертей.

В Управлении ЗАГСа Омской области опубликовали статистику рождаемости и смертности с января по сентябрь 2023 года.

В регионе за девять месяцев появились на свет 11696 малышей, из них в Омске — 7743. За этот период в ЗАГСах зарегистрировали 17840 смертей, из них в Омске — 11001. Таким образом, смертность превышает рождаемость в 1,52 раза.

Ранее Город55 рассказывал о статистике браков и разводов в Омской области. С начала года в регионе поженились 9611 пар, а развелись — 6551.

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#Общество#Омск#Статистика#Смертность#Рождаемость#ЗАГС#Евгений Игишев
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