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В штабе общественной поддержки обсудили развитие омского предпринимательства

В штабе общественной поддержки обсудили развитие омского предпринимательства

21 февраля 2024, 06:46
Фото: Сергей Мельников
В следующий раз в рамках круглого стола участники затронут развитие другого нацпроекта.

В штабе общественной поддержки провели форум, посвященный нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В круглом столе участвовали представители власти, различных организаций и бизнесмены.

Замминистра экономики региона Денис Кушнер отметил, что данный национальный проект реализуется достаточно хорошо.

«Нацпроект реализуется с 2019 года, достигли достаточно хороших результатов, в основном за счет поступлений из федерального бюджета — всего на реализацию было направлено 2, 7 млрд рублей. Отмечу значительный прирост занятых в секторе малого и среднего предпринимательства — более 316 000 человек, перед стартом проекта количество составляло 229 000 человек. Также видим увеличение налоговых поступлений — в 2023 году сектор малого и среднего бизнеса заплатил 26, 3 млрд рублей, в 2018 году — чуть более 13 млрд. В целом, результаты реализации нацпроекта оцениваем положительно», — рассказал чиновник.

Также он добавил, что меры поддержки для предпринимателей хотят переводить в электронный вид. На форуме обсуждались успешные кейсы, иллюстрирующие эффективность нацпроекта. Депутатский корпус готов поддержать инициативы, которые звучали на форуме.

К слову, ведомства, связанные с развитием бизнес-сферы региона, готовятся к новому нацпроекту. Его планируют внедрять с 2025 года.

«Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что структура малого бизнеса значительно изменилась — помимо торговли, есть уже и научный, высокотехнологичный малый бизнес», — резюмировал модератор круглого стола Павел Коренной.

Добавим, что на следующей неделе в штабе общественной поддержки пройдут форум, посвященный нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

В омском штабе общественной поддержки провели форум по нацпроекту «Демография»
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#Политика#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Предприниматель#Новости#Форум#Алина Ясинская
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